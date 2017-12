Apple pourrait intégrer un moniteur ECG dans la future Apple Watch

L’Apple Watch pourrait bientôt acquérir une nouvelle fonctionnalité dédiée à la surveillance du rythme cardiaque. Selon les dires de Bloomberg, un nouveau moniteur ECG (électrocardiogramme) pourrait être intégré dans la prochaine Apple Watch pour surveiller plus précisément le rythme cardiaque du propriétaire.

Les examens ECG d’aujourd’hui sont principalement effectués dans des établissements de santé compétents, mais il existe plusieurs appareils portables sur le marché qui peuvent surveiller le rythme cardiaque plus fréquemment et plus précisément. Avec la capacité de détecter les anomalies dans les coups et autres irrégularités, l’Apple Watch pourrait devenir un excellent outil capable de détecter les maladies cardiaques peut-être inconnues du propriétaire permettant un diagnostic correct.

Il faut cependant garder à l’esprit que l’introduction de cette fonctionnalité pourrait forcer Apple à obtenir la certification de la FDA américaine, ce qui risquerait de retarder les plans d’Apple quant à la date de sortie possible sur le marché.

Ce serait certainement une fonctionnalité très intéressante, qui pourrait donner un avantage à Apple Watch même dans le domaine de la médecine.