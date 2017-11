L’AirPower pourrait avoisiner les 200 dollars

L’AirPower qu’Apple a dévoilé rapidement lors de la dernière keynote aux côtés des iPhone 8/8 Plus et iPhone X, n’est toujours pas disponible, mais un revendeur polonais l’a tout de même ajouté à son catalogue au prix de 999 PLN (199$/235€).

Le prix a de quoi nous faire sursauter quand on voit que les chargeurs sans fil de chez Belkin et Mophie sont proposés à 65€. Cependant, ces derniers ne peuvent recharger qu’un seul appareil à la fois, contrairement à l’AirPower qui lui permet d’en recharger trois simultanément.

« Chargement sans fil pour un monde sans fil. »

Dans le cas où ce prix s’avère être correct, les ventes risquent d’être pas aussi importantes que si Apple optait pour un prix situé entre 100€ – 150€. Comme le note 9to5Mac, le revendeurs polonais X-Com peut simplement avoir listé le produit et attribué un prix indicatif, et non celui d’Apple. De fait, il y a encore une chance que le prix final ne soit pas aussi élevé, espérons-le en tout cas.