Voici comment Apple atteindra la valeur de 1000 milliards de dollars en 2018

Un nouveau rapport publié par les analyses de Barron’s explique en détails comment Apple pourrait atteindre une capitalisation boursière d’un billion de dollars.

Avec l’iPhone X, la croissance potentielle en Chine, les efforts de rachat d’actions, la récente réforme fiscale américaine et bien plus, Apple pourrait en effet atteindre cet objectif en 2018. Selon Barron, c’est aussi le bon moment pour acheter des actions Apple, maintenant que la valeur de la société s’élève à 900 millions de dollars. Les analystes estiment que cette croissance va bientôt se poursuivre grâce aux ventes d’iPhone X, dont le prix est plus élevé que celui des autres smartphones d’Apple. Tout cela contribue à garantir des marges bénéficiaires plus élevées. De plus, même la catégorie « Services » aide Apple à gagner de plus en plus de capitaux, surtout grâce à Apple Music et l’App Store.

Au cours du dernier exercice, Apple a généré un chiffre d’affaires de 229,2 milliards de dollars avec un bénéfice de 48,3 milliards de dollars, soit plus que toute autre société dans le monde. En 2018, ces gains augmenteront également grâce aux marges plus élevées, et aussi grâce au rachat des actions AAPL.

En outre, la société enregistre désormais des résultats de plus en plus stables d’une année sur l’autre, ce qui renforce la confiance des investisseurs. En effet, cette croissance est appelée à augmenter de plus en plus dès 2018.

David Pearl, co-directeur des investissements chez Epoch Investment Partners, explique :

« Apple ne vous vend pas seulement un téléphone. Il vous vend l’expérience la plus simple et la plus élégante pour les communications mobiles et l’informatique, au point que le chiffre d’affaires de ses services croît plus vite que ses produits. »

À ce jour, on estime qu’Apple compte 900 millions de clients dans le monde, les services représentant désormais 13% de tous les revenus. Le fait qu’Apple enregistre également le plus haut taux de fidélisation de la clientèle signifie qu’à la fin de 2018, sa valeur atteignait les mille milliards de dollars.

En 2018, Apple devrait également accroître sa présence en Chine, un marché qui sera très important pour l’avenir de l’entreprise. En 2017, la croissance d’Apple dans le pays asiatique était de 70%, et 2018 devrait confirmer ces chiffres.

La réforme fiscale aux États-Unis contribuera également à la réalisation de ce résultat, Apple rapatriant sa trésorerie à un taux unique de 15,5%. De plus, grâce à ce rapatriement, Apple aura l’opportunité de réacquérir de nombreuses autres actions.

En 2018, Barron’s prévoit également une croissance pour d’autres catégories de produits telles que le HomePod, ARKit et CarPlay.