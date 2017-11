Revue iPhone X : voyagez dès maintenant dans le futur !

Après des mois de rumeurs sans fin, et un lancement tardif, l’iPhone X est enfin arrivé à la rédac’ d’iPhonote. Ce numéro 10 est, comme le dit si bien Tim Cook, l’iPhone qui « donne le ton à la technologie pour la prochaine décennie ».

Concrètement, l’iPhone X se veut très différent des anciens iPhone, et ce par plusieurs aspects fondamentaux à commencer par la suppression du bouton d’accueil, le capteur d’empreintes digitales (Touch ID) lesquels ont été remplacés par des gestuelles et la reconnaissance faciale Face ID, une technologie mise au point par Apple.

L’iPhone X se distingue aussi des autres par son grand écran OLED Super Retina de 5,8 pouces aux couleurs très vives. À ce sujet, notez qu’il est plus haut et moins large que sur iPhone 8 Plus, à l’instar des précédents iPhone « Plus ». Ainsi, la prise en main se veut plus agréable mais ce n’est pas sans concession, nous le verrons plus bas.

Avec l’iPhone X, Apple emmène l’utilisateur dans un tout autre monde, vers un « futur sans retour » qui se profile à l’horizon…même pour les autres gammes de produits. À plus de 1000 euros, l’iPhone X montre en effet le chemin que prend la firme américaine en terme de prix qui est le résultat direct des nouvelles technologies utilisées en 2017. Apple ne se cache pas pour dire que l’iPhone X marque le début des 10 prochaines années. En clair, Apple nous promet encore de belles choses à vivre avec les futurs iPhone…et peut-être même avec l’iPad.

Malgré tout l’enthousiasme d’Apple, il est important de rappeler que les smartphones Android ont déjà repoussé les limites en embarquant des écrans toujours plus grands et avec des bordures très fines sans encoche, comme c’est le cas chez Samsung, LG ou encore avec les Pixel de Google – là où l’iPhone X est le tout premier à disposer d’un écran OLED bord à bord de 5,8 pouces…avec une encoche.

Test complet de l’iPhone X

Design et écran

En ouvrant la boîte, c’est comme un électrochoc ! Jamais un iPhone nous a donné une telle impression de Whouahou !!! 😳 L’effet est immédiat ! Le nouveau design et l’écran OLED annoncent la couleur. En lieu et place du bouton d’accueil, on trouve tout simplement un grand écran surmonté d’une petite encoche. Rien qu’à ce stade vous vous dîtes que de belles heures vous attendent, iPhone X en main.

Caractéristiques :

Écran Super Retina HD

Écran Multi-Touch OLED de 5,8 pouces (diagonale)

Écran HDR

Résolution de 2 436 x 1 125 pixels à 458 ppp

Contraste 1 000 000:1 (standard)

Affichage True Tone

Large gamme de couleurs (P3)

3D Touch

Luminosité maximale de 625 cd/m2 (standard)

L’avantage principal de l’OLED est qu’il est bien plus clair et contrasté que le LCD. Comparé à d’autres iPhones, la lisibilité est bien meilleure et parfaite pour regarder des vidéos même en plein soleil ou encore avec des lunettes de soleil. De plus, l’affichage s’étend sur une diagonale de 5,8 pouces, c’est-à-dire légèrement plus haut que l’écran de 5,5 pouces du 8 Plus, mais aussi moins large.

Vient ensuite la prise en main. L’iPhone X profite certainement de la mise à jour la plus importante en terme de conception matérielle depuis le premier iPhone que Steve Jobs a présenté en 2007. Les bords sont plus arrondis que jamais, ce qui nous permet d’avoir une excellente prise en main, et ce même pour les personnes ayant des mains plus petites que la moyenne.

À la question de savoir si vous avez besoin d’un écran bord à bord, de la reconnaissance faciale Face ID et de vous transformer en un emoji animé en forme merde ? Non, rien ne vous y oblige. L’iPhone X n’est pas fait pour tout le monde.

Techniquement, l’iPhone X s’adresse à des personnes qui vont en avoir une réelle utilité tant pour la prise photo et vidéo, que pour les jeux, la navigation web, une importante utilisation des réseaux sociaux, etc. L’iPhone X se destine surtout à un utilisateur expérimenté, et non à une personne qui va installer une ou deux applications. Pour ça, il y a les iPhone 7 et iPhone 8 lesquels seront largement suffisants.

On pourrait dire de l’iPhone X qu’il est l’iPhone que tout le monde attendait depuis près de 4 ans. En vaut-il le coup ? Pour sûr, mais beaucoup auraient aimé que cette attente soit moins longue.

Son design et ses finitions lui confèrent un nouveau statut, celui d’être à la fois « le smartphone le plus élégant et le plus classe » aujourd’hui, mais aussi demain. La face avant sans bouton, le dos en verre, et la bordure en acier inoxydable font incontestablement de l’iPhone X un objet de luxe.

Au revoir le bouton Home, bonjour aux gestuelles

Le bouton d’accueil disparaît (enfin…ou pas, au choix) laissant à de nouvelles gestuelles prendre le relai avec une série de balayages différents et de combinaisons de boutons (contrôle du volume et d’alimentation). Balayez vers le haut permet de revenir à l’écran d’accueil. Balayez vers le bas depuis le coin supérieur droit offre un accès direct au Centre de contrôle. Balayez vers le haut depuis le bas tout en maintenant son doigt affiche le multitâche où sont stockées les applications récemment ouvertes. En appuyant et en maintenant le bouton latéral permet d’invoquer l’assistant vocal Siri. Appuyez et maintenez le bouton latéral et le bouton de volume pour éteindre l’appareil.

Dans le détail, l’accès au multitâche nous semble plus rapide avec le swipe vers le haut que le double-clique sur le bouton d’accueil. D’autres trouveront le gain de temps peu flagrant, et pourtant bien présent. C’est notamment ici que vous pourrez fermer les applications en glissant les vignettes vers le haut ou en cliquant sur la petite croix en leur coin.

Par ailleurs, on sent le retour haptique dès lors qu’on passe d’une app à l’autre, ce qui est très agréable. Pour cela, il suffit de swiper en bas sur la largeur de l’écran, là où il fallait auparavant utiliser 3D Touch.

Pour activer la fonction « Reachability », autrement dit le mode à une main aussi appelé « Accès facile », plus de bouton mais un simple geste. Il suffit de glisser son doigt vers le bas, depuis le bas de l’écran. Il est possible que cela demande à certaines personnes un petit temps avant de s’y habituer.

Ces gestuelles demanderont en effet un petit temps d’adaptation, mais elles deviendront très vite naturelles, tout comme indispensables. Et c’est là que vous comprendrez qu’elles vous font gagner du temps.

L’interface et l’encoche

De manière générale, l’interface utilisateur ne change pas au premier regard, mais il y a quand même quelques subtilités. L’heure est maintenant en haut à gauche de l’écran, tandis que les symboles du réseau, Wi-Fi et de la batterie sont logés dans le coin supérieur droit. Pourquoi ? Tout simplement parce qu’il y a maintenant une encoche au milieu, où Apple a intégré la caméra 3D dédiée à la technologie de reconnaissance faciale Face ID, en plus du capteur de proximité et le haut-parleur.

Que dire d’autre de cette encoche qui a tant fait couler d’encre ces dernières semaines ? Si elle peut être perçue comme une sorte d’appendice, et on le comprend, elle n’est au final pas aussi gênante qu’il n’y paraît. Bien entendu, il appartient aux développeurs d’optimiser rapidement leurs applications, de sorte à ce qu’elles s’adaptent aux deux cornes.

L’encoche permet par ailleurs à l’iPhone X, comme à Apple, de marquer son territoire avec une forme d’écran encore jamais vue jusqu’ici. Grâce à elle, on peut l’identifier illico de tous les autres iPhone, et tout autant des smartphones Android.

Bien que déconcertante au premier abord, elle saura malgré tout faire sa place avec du temps. On peut ressentir cela au moment du visionnage d’une vidéo où des bandes noires apparaîssent sur les côtés en raison d’un format particulier (18:9) qui ne colle pas avec le 16:9. Pour parer à ce désagrément, Apple propose alors un bouton de contrôle disponible en haut à droite de l’écran pour faire un léger zoom permettant à la vidéo de s’adapter pile à la taille de l’écran et aux cornes. Tout dépend de l’app. Par exemple, dans YouTube ou pour vos vidéos, il suffit de zoomer en écartant deux doigts sur l’écran. Il est également possible de faire une double-tap sur l’écran mais le zoom sera plus prononcé, et aura pour effet de tronquer l’image, ce qui n’est pas le but recherché. Dans ce cas précis, le mieux reste d’opter pour la première option de zoom.

Apple a fait le choix d’une conception nouvelle et bouleversante au point de bousculer nos habitudes sur iOS. On pourrait même parler d’un sentiment encore jamais ressenti jusqu’ici sur un iPhone, faisant des va-et-vient entre l’excitation et l’énervement. Cependant, cela ne devrait pas durer, il faut juste laisser le temps aux développeurs d’optimiser leurs apps. Même remarque pour celles d’Apple, pas toutes encore adaptées à l’écran. De nombreuses mises à jour sont donc à venir.

Face ID ne reconnaît que vous !

La reconnaissance faciale Face ID est l’autre principale nouveauté de l’iPhone X. Bien qu’invisible, elle n’en reste pas moins impressionnante. Face ID peut vous reconnaître entre un million de personnes grâce aux 30 000 points qui permettent de scanner et créer une image 3D de votre visage (sauf parfois dans le cas de jumeaux monozygotes). La plupart du temps, Apple assure que le système TrueDepth peut vous identifier même si vous coupez votre barbe/cheveux, si vous mettez des lunettes ou encore un chapeau, et ce même dans l’obscurité. Et si cela ne fonctionne pas, alors vous avez toujours la possibilité d’entrer le code de déverrouillage.

« Grâce à l’apprentissage automatique, Face ID s’adapte à vos changements d’apparence physique au fil du temps. »

Pour paramétrer Face ID, vous devez regarder l’écran et faire un cercle avec votre tête à deux reprises. Si tout se passe pas bien, Face ID entrera en activité.

Une fois que Face ID est configuré, il sera utile pour déverrouiller l’appareil ou encore valider des achats Apple Pay.

Quant à la sécurité des données, Apple confirme qu’elles ne sont en aucun cas envoyées sur ses serveurs, toutes sont chiffrées et stockées dans l’Enclave sécurisée du processeur A11 Bionic. En clair, elles ne quittent pas votre iPhone X.

A titre de comparaison, Face ID est bien plus agréable à utiliser, et tout aussi rapide que Touch ID (à quelques dixièmes de seconde près, et encore). Vous n’avez pas besoin de toucher l’iPhone X pour le déverrouiller, un simple regard suffit. Notez que cela ne fonctionne pas si vous le regardez avec les yeux fermés. Cela peut s’avérer utile si quelqu’un essaie de s’emparer de votre iPhone X.

Autre nouveauté. Le fait de lever l’iPhone pour le réveiller tout en le regardant affichera vos notifications à l’écran. Si l’écran n’est pas déverrouiller, les notifications n’apparaissent pas.

L’utilisation d’Apple Pay avec Face ID est en revanche un peu plus compliquée qu’avec Touch ID. Au lieu de placer votre téléphone directement sur un terminal de paiement tout en tenant votre pouce appuyé sur le Touch ID, vous devez double-cliquer sur le bouton latéral, vous authentifier avec votre visage, puis maintenir le téléphone sur le terminal.

Vous l’aurez compris, Face ID n’est pas une simple « reconnaissance d’image ». Il s’agit d’un système complet de reconstruction faciale et de détection des yeux en 3D. Le premier du genre à être déployé à grande échelle.

Les Animojis

La technologie qui alimente Face ID est appelée « TrueDepth », elle permet non seulement de reconnaître votre visage, mais elle est également capable de capturer la profondeur. Tout cela est rendu possible grâce à la caméra infrarouge, au projecteur de points, et à l’illuminateur infrarouge. Cette capacité à cartographier votre visage en 3D permet aussi d’animer les Animojis en suivant vos expressions faciales. C’est tellement précis que même les clins d’œil sont reconnus, comme toutes autres formes d’expression.

Lorsqu’Apple a annoncé les Animojis lors de la keynote iPhone X, beaucoup se sont demandés s’ils rencontreront un vrai succès ou au contraire si les gens vont les utiliser régulièrement comme les emojis traditionnels. Pour l’heure, il est encore trop tôt pour le savoir.

Une chose est sûre, ils sont très marrants, et promettent d’en faire rigoler plus d’un. Ils ont en effet la capacité de reproduire vos expressions combinées à l’enregistrement de votre voix. Lorsque vous les envoyez, c’est en format vidéo standard de sorte qu’ils peuvent être partagés via iMessage ou d’autres apps, et lus par tout le monde, même ceux avec une ancienne version iOS ou sur Android. Et vous avez bien entendu la possibilité de les sauvegarder.

Il y a également les sortes de masques qui se collent à votre visage grâce à la réalité augmentée, à l’instar de ce que prépare à sortir Snapchat très prochainement. Ces filtres suivent tellement bien les mouvements du visage et les formes de la tête, que vous avez l’impression d’avoir un visage totalement différent.

Avec toute sa puissance logicielle et matérielle, l’iPhone X offre déjà de belles expériences, et ce n’est que le début.

Caméras

Grâce à la caméra TrueDepth 7 Mpx, vous pouvez maintenant prendre des selfies en mode portrait. Ce mode précisément baptisé « Éclairage de portrait » dispose de plusieurs éclairages.

L’appareil photo arrière de l’iPhone X est quasiment le même que l’iPhone 8 Plus. Il y a un nouveau processeur de signal d’image, y compris dans l’iPhone 8) qui permet d’optimiser les fonctions telles que l’exposition, l’autofocus et le HDR, ainsi qu’un nouveau filtre couleur qui produit des couleurs plus vives. Comme le 8 Plus, le numéro 10 dispose également de deux objectifs : un grand angle pour les photos de paysage et un téléobjectif pour les gros plans.

L’iPhone X se différencie avec son téléobjectif f/2.4 offrant une meilleure ouverture (contre f/2.8 dans le 8 Plus) pour laisser entrer plus de lumière. Le téléobjectif a également une stabilisation d’image optique, qui réduit le flou dû au tremblement des mains. L’iPhone 8 Plus a seulement une stabilisation sur le grand angle, là où le X l’a sur les deux. Cela signifie que les images fixes – en particulier les photos de nuit – sont plus claires sans zoom et en zoom x2.

Photos avec l’iPhone X :

Cliquer pour agrandir

Cliquer pour agrandir

Cliquer pour agrandir

Photo prise en pleine nuit – cliquer pour agrandir

Photos avec l’iPhone 7 Plus :

Cliquer pour agrandir

Cliquer pour agrandir

Cliquer pour agrandir

Ce téléobjectif stabilisé améliore vos images en mode Portrait. La stabilisation vous donne plus de beaux résultats dans n’importe quelle lumière qui prend en charge la fonction. Ainsi, vous pouvez pleinement tirer partie des différents éclairages. En revanche, c’est un peu plus difficile quand on a le soleil en pleine tête qui nous poussent à plisser les yeux.

Là où la stabilisation est très utile, c’est lors de la prise de vue rapprochée pour capter certains détails. Elle vous évite notamment le flou de mouvement. Sur nos photos, on voit parfaitement tous les détails sans avoir cet effet de flou artistique qui peut s’avérer gênant par moment.

Avec de bonnes conditions d’éclairage, on ne distingue pas de différence notable entre les deux caméras. Et la stabilisation ne fait qu’améliorer le rendu photo, et tout autant lorsqu’on utilise le zoom du téléobjectif même si l’éclairage n’est pas idéal. Au final, on obtient des photos très impressionnantes.

Effet bokeh sur iPhone X – Cliquer pour agrandir

Effet bokeh sur iPhone X – cliquer pour agrandir

Zoom x2 sur iPhone X – cliquer pour agrandir

Zoom x10 sur iPhone X – cliquer pour agrandir

Même la profondeur de champ et l’effet bokeh nous semblent meilleurs avec ce téléobjectif, y compris sur des images où l’on utilise pas le mode Portrait. Grâce à lui, l’iPhone X peut être considéré comme un parfait objectif pour immortaliser de nombreux moments de vie, aussi bien en intérieur que dans la rue, et surtout les choix créatifs de l’utilisateur ne sont pas limités.

A11 Bionic – un processeur ultra-puissant

« Voici la puce A11 Bionic. La puce la plus puissante et la plus intelligente jamais vue sur un smartphone, dotée d’un système neuronal capable d’effectuer jusqu’à 600 milliards d’opérations à la seconde. »

Avec ces mots, Apple annonce déjà la couleur des performances offertes par l’A11 Bionic. Dans le détail, il se dote d’un triple cœur signé Apple jusqu’à 30 % plus rapide que la puce A10 Fusion de la précédente génération d’iPhone. Le géant de Cupertino l’a conçu de manière à déployer toute la puissance utile aux applications et jeux de réalité augmentée.

L’A11 Bionic, c’est aussi un système neuronal développé en interne pour l’apprentissage automatique, dont l’objectif est d’obtenir une intelligence artificielle (IA) efficace, et capable d’apprendre de l’observation. Son design repose sur un double cœur en mesure d’identifier les personnes, les lieux et les objets, et ce très rapidement. « Il s’acquitte des tâches d’apprentissage automatique à la cadence ahurissante de 600 milliards d’opérations à la seconde et constitue la force motrice de nouvelles fonctionnalités innovantes telles que Face ID et les Animoji. »

L’autre avantage de la puce A11 Bionic est qu’elle gère la puissance habillement de sorte à répartir les tâches entre les cœurs hautes performances et les cœurs à haute efficacité énergétique. Ainsi, l’utilisateur peut faire plus de choses tout en consommant moins d’énergie.

Toutes ces nouveautés permettent d’avoir de meilleures expériences dans les jeux 3D et en réalité augmentée, le tout avec une grande fluidité.

« Le tout nouveau processeur central intègre quatre cœurs à haute efficacité énergétique jusqu’à 70 % plus rapides que la puce A10 Fusion, ainsi que deux cœurs hautes performances jusqu’à 25 % plus rapides. »

Autonomie de l’iPhone X

En terme d’autonomie, l’iPhone X dure sans problème une journée complète, mais il bouclera pas la journée du lendemain. Il sera donc nécessaire de le recharger tous les jours.

Officiellement, Apple annonce jusqu’à deux heures d’autonomie de plus que l’iPhone 7, ainsi que :

Jusqu’à 21 heures en conversation sans fil

Jusqu’à 12 heures pour la navigation sur Internet

Jusqu’à 13 heures pour la lecture vidéo sans fil

Jusqu’à 60 heures pour la lecture audio sans fil

Et pour le chargement rapide :

Jusqu’à 50 % de charge en 30 minutes (prochainement disponible dans une mise à jour iOS)

Bien entendu, il est assez difficile de mesurer avec précision la durée de vie de la batterie puisque chaque personne a une utilisation différente. Tout dépend du temps passer sur les jeux, les réseaux sociaux, le web, si vous faites plus ou moins de photos/vidéos, avec quel niveau de luminosité d’écran, ou encore si c’est avec ou sans le Wi-Fi/Bluetooth activé.

Chargement sans fil

Le dos en verre de l’iPhone X n’a pas seulement été un choix esthétique mais technique pour le chargement sans fil. Grâce à ce matériau, il était plus simple que les ondes n’interfèrent, ce qui n’aurait pas été le cas avec une finition en métal. Apple utilise la norme standard Qi, aussi bien pour l’iPhone X que les iPhone 8/8 Plus, ce qui lui permet d’être compatible avec la plupart des chargeurs dont ceux de Belkin ou Mophie.

« Notre ambition était que vous puissiez charger vos appareils sans fil n’importe où. C’est pourquoi l’iPhone X fonctionne avec les chargeurs sans fil Qi, que l’on trouve habituellement dans les hôtels, les cafés, les aéroports et les voitures. »

De son côté, Apple prépare son dock AirPower sur lequel il sera possible de charger 3 appareils simultanément. À ce sujet, nous avons récemment appris que l’AirPower pourrait avoisiner les 200 dollars. En revanche, la firme américaine n’a pas encore dévoilé de date de sortie, mise à part évoquer un lancement courant 2018.

« Élégante et ultra-fine, la nouvelle station AirPower peut charger plusieurs appareils sans fil, sans qu’ils soient placés à un endroit précis. Il vous suffit de poser jusqu’à trois appareils compatibles — comme les derniers iPhone, Apple Watch et AirPods — n’importe où sur sa surface pour les charger simultanément. »

Conclusion

Si vous utilisiez déjà iOS 11 depuis un autre iPhone, alors vous ne verrez pas de différences notables dans l’interface. En revanche, c’est l’iPhone X lui-même qui va vous surprendre. L’iPhone X est clairement le meilleur iPhone jamais réalisé ! Plus puissant que jamais, plus mince, un design parfait, et les incroyables fonctions très ambitieuses, Apple a incontestablement visé dans le mille avec ce nouvel iPhone de 2017.

Tout y est pour vous faire oublier les 10 années passées sur iPhone, et vous emmenez dans une nouvelle ère qu’Apple propose dès aujourd’hui, et pour les 10 ans à venir. La conception de l’iPhone X tire en effet un trait sur le passé, sans oublier d’où elle vient !

Reste à savoir si vous faites partie de ces personnes qui pensent que l’iPhone X n’en vaut pas la peine, ou au contraire, si pour vous le minimum prix de 1 159€ est justifié. C’est effectivement, l’iPhone le plus cher qu’Apple n’ait jamais vendu. Avec de telles nouveautés, de la recherche et du développement, Apple ne pouvait en aucun le vendre moins cher ou au même prix que les iPhone 8 et 8 Plus.C’est donc à vous qu’appartient la décision finale, c’est de savoir s’il faut craquer ou pas ? Nous, nous n’avons pas hésité une seconde.

Point(s) positif(s) :

Design et finitions

Écran OLED Super Retina

Absence sur bouton Homme et les nouvelles gestuelles

Double objectif stabilisé

Caméra TrueDepth en façade

Face ID

Animoji

Processeur A11 Bionic

Autonomie

Chargement sans fil

Point(s) négatif(s) :

Plus de large pour l’écran aurait été appréciée

On n’en voit pas d’autres…

