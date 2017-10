Tim Cook : « l’iPhone X donne le ton à la technologie pour la prochaine décennie »

Tim Cook est plus que jamais fier du nouvel iPhone X qui s’apprête à être lancé. Lors d’une interview accordée à Buzzfeed depuis le nouvel l’Apple Store Chicago, il n’a pas manqué de dire que « l’iPhone X donne le ton à la technologie pour la prochaine décennie ».

C’est aux côtés d’Angela Ahrendts, en charge des Apple Store dans le monde, que le PDG d’Apple affirme qu’il paraît difficile aujourd’hui de vivre sans la réalité augmentée, comme cela a été le cas lors du lancement de l’App Store en 2008. À cette époque, beaucoup ne voyaient pas son intérêt, alors qu’aujourd’hui ils ne peuvent plus s’en passer. C’est exactement le même chose pour l’AR qui va devenir incontournable autant pour faire du shopping que dans l’apprentissage. Et il est convaincu que cette technologie va considérablement changer le monde du jeu et du divertissement.

« Apple est capable de créer le buzz avec quelque chose que vous ne saviez pas que vous vouliez. » (Nicole Nguyen – Tech reporter pour Buzzfeed)

La journaliste Nicole Nguyen parle ensuite de la personne qui lui succèdera, faisant référence à la rumeur que ce serait Angela Ahrendts. Cette dernière a tout simplement dit que c’était « faux et totalement absurde », avant que Tim Cook n’ajoute que si la part lui revient de former une personne à cela, c’est au conseil d’administration que reviendra la décision finale…lorsque ce sera le moment.