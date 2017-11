L’iPhone X 256Go gris sidéral est arrivé chez iPhonote !

Le temps nous aura paru bien long, mais bonne nouvelle, nous avons enfin reçu l’iPhone X 256Go gris sidéral ! Avant de vous préparer un test très très complet, nous vous proposons quelques photos de déballage, ainsi que nos premières impressions.

Pour être franc avec vous, on ne s’attendait pas à une telle surprise en ouvrant la boîte, l’iPhone X est tout simplement magique ! Il procure tout de suite une envie comme rare nous l’avons ressenti avec tous les autres iPhone. Sa finition va bien plus loin de ce qu’on imaginait, et c’est peu de le dire. Mais on garde le meilleur pour notre test…

Déballage de notre iPhone X gris sidéral !

Sur la boîte, Apple met en évidence l’écran OLED Super Retina, à l’intérieur, on retrouve les accessoires habituels : le chargeur, le câble et l’adapteur jack vers Lightning, les EarPods, les petits manuels et les autocollants du logo Apple. Rien de plus, rien de moins.

Le meilleur moment est la prise en main qui se veut totalement différente de l’iPhone 7 Plus que nous utilisons depuis un an. L’iPhone X est plus petit et moins large, ce qui lui confère un réel confort.

Voici d’autres clichés sympas, histoire de vous rendre de cette magnifique couleur. À la différence de la version argent, le pourtour en acier inoxydable est noir brillant, le résultat est vraiment au rendez-vous. La suite lors de notre test…