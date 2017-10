Dix ans après l’iPhone original, Steven Levy livre ses premières impressions sur l’iPhone X

Déjà en 2007, le journaliste Steven Levy faisait partie des privilégiés à qui Apple avait envoyé un iPhone original en test. Dix ans plus tard, Steven s’est vu proposé un exemplaire d’iPhone X afin de donner son avis sur les toutes dernières technologies adoptées par Apple.

« L’iPhone X, c’est le futur du smartphone »

Dans ses mains depuis mardi dernier, le journaliste de Wired a eu le temps de faire le tour du propriétaire, comme le nouvel écran OLED bord à bord de 5,8 pouces, le nouveau design, la reconnaissance faciale Face ID incluant la suppression du bouton Home, ou encore les Animojis et la réalité augmentée. De manière générale, Steven se veut très positif dans ses premières impressions.

(Credit : Booredatwork)

S’il note que l’iPhone X profite d’un tout nouveau design, il se dit surtout impressionné par son grand écran. Bien qu’il aime aussi le grand écran des iPhone « Plus » et des appareils Android comme le Pixel 2 de Google, il explique avoir des difficultés à les glisser dans sa poche. Son avis est tout autre pour le numéro 10 qu’il présente comme un écran plus grand profitant d’un format plus compact.

Quant à Face ID et à la caméra TrueDeph, Steven se montre encore plus enthousiaste car ces éléments sont selon lui la meilleure partie de l’iPhone X. Les capteurs et la partie logicielle permettent effectivement d’offrir de nouvelles expériences. D’une part, Face ID a permis à Apple de supprimer le bouton d’accueil, tout en proposant une nouvelle manière de déverrouiller l’appareil à l’aide de gestuelle. Toujours sur Face ID, Steven explique les Animojis sont un excellent moyen de montrer de quoi est capable la caméra TrueDepth.

Toutefois, il précise que Face ID n’a pas toujours fonctionné pour déverrouiller l’iPhone X. Il a dû d’abord se faire à cette nouvelle technologie avant de vraiment la prendre en main, et de fait, regarder vraiment le terminal pour que Face ID fasse son job. À ce sujet, il est bon de savoir le Centre de notifications reste vide jusqu’au déverrouillage de l’iPhone X.

Tout comme les Animojis, Steven Levy explique la partie réalité augmentée est un autre élément phare du smartphone. Mieux encore, il est convaincu qu’Apple a réussi à donner le ton pour le futur de cette technologie.

En conclusion, le journaliste se veut très confiant quant à l’avenir des produits Apple. La firme de Cupertino a mis aujourd’hui des choses en place qui vont continuer d’évoluer au fil des années, et cet iPhone X n’est que la première pierre de l’édifice.

Nous vous invitons à lire l’intégralité de son article sur le site Wired.