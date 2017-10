[MàJ] iPhone X : deux nouvelles vidéos montrent plus en détails la prise en main et Face ID

Déjà durant le weekend, on a pu voir les premières vidéos présentant l’iPhone X avant même la date officielle du lancement, prévu le 3 novembre. Bien que sous embargo, certains utilisateurs ou journalistes n’hésitent pas à poster de plus en plus de vidéos sur l’iPhone des 10 ans. Cette fois, on doit au YouTubeur Booredatwork deux nouvelles vidéos dans lesquelles il présente l’interface de l’iPhone X, y compris la configuration de la reconnaissance faciale Face ID.

Booredatwork va à l’essentiel en faisant également une démonstration des principales nouvelles fonctionnalités telles que Animoji, ARKit, et l’aspect général de l’iPhone X.

Au sujet de Face ID, vous noterez que l’utilisateur doit d’abord configurer la fonction avec tout un processus de reconnaissance du visage, dont le fait de faire un mouvement circulaire pour le rendre plus efficace. Ensuite, Face ID permettra de déverrouiller l’iPhone X, ou encore valider des achats via Apple Pay.

Voila deux vidéos bien sympas qui vous permettent de patienter jusqu’au 3 novembre pour les plus chanceux. Pour les autres, vous avez toujours la possibilité de pré-commander l’iPhone X, mais les délais sont déjà assez importants – entre fin novembre et mi-décembre.

[MàJ] : voici deux autres vidéos dont l’une en Français offerte par TheiCollection expressément invité par Apple à tester l’iPhone X en exclusivité :