iPhone X : les prix s’envolent sur Ebay !

En pré-commande depuis ce matin, l’iPhone X n’est déjà plus disponible pour le 3 novembre pour toute commande faite sur le site d’Apple. La géant de Cupertino a dû se résigner à afficher une date de livraison de 5 à 6 semaines. Si la rupture de stock était annoncée, on était loin d’imaginer que 10 minutes suffisent à rallonger les premiers délais de livraison.

« Les désirs sont les enfants de l’impatience. » (Madeleine de Puisieux – 1751)

Face à cette pénurie, les prix des iPhone X se sont littéralement envolés sur Ebay. S’il y a des enchères raisonnables, d’autres ebayeurs profitent de la situation pour placarder des prix situés entre 1900€ et plus de 2200€ – et encore c’est rien car aux États-Unis, d’autres le vendent plus de 8000 dollars.

Le pire, c’est qu’il y aura des acheteurs prêts à faire fumer leur carte bancaire, au point de payer leur iPhone plus du double. L’impatience de certains permettra à d’autres de se faire de l’argent sans même qu’Apple touche sa commission de 30%. C’est une affaire qui roule !

Le mieux reste quand même de tenter sa chance en Apple Store le 3 novembre, Apple dit avoir mis du stock de côté pour ceux qui se déplaceront en boutique.