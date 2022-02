Le leaker Ben Geskin a posté des photos d’un iPhone X avec Touch ID à l’arrière. La photo est datée de 2017, mais cet appareil n’a jamais été lancé par Apple.

Avant le lancement de l’iPhone X, on parlait beaucoup de son design. À l’époque, les rumeurs disaient toutes que le nouvel iPhone aurait un design sans bouton Home et avec des cadres plus fins, mais il y avait des doutes sur la façon dont Apple remplacerait l’authentification par empreinte digitale via le bouton avant. Les leakers se sont divisés en deux groupes : il y avait ceux qui avaient réussi à anticiper Face ID, et ceux qui affirmaient qu’Apple implémenterait Touch ID à l’arrière.

En fin de compte, Apple a opté pour la première solution, mais avait apparemment une solution de secours si le système Face ID ne fournissait pas les résultats souhaités lors des tests. Cette alternative impliquait l’intégration d’un bouton au dos pour l’authentification par empreinte digitale.

Les images ci-dessus montrent le corps de ces prétendus iPhone X qu’Apple avait fabriqués.