iPhone X : le délai de livraison passe à 5 – 6 semaines

Le succès semble au rendez-vous pour l’iPhone X. Si le délai est passé de 2 à 3 semaines, puis à 4 – 5 semaines, maintenant, il faudra attendre 5 à 6 semaines. Apple affiche ce délai de livraison moins de deux heures après le début des pré-commandes. On imagine que les autres revendeurs et opérateurs doivent être dans la même situation. Autant, vous dire qu’il va être plus que compliqué de trouver un iPhone X avant l’année prochaine !

Vous pouvez toujours essayer de voir si vous en trouver en suivant ce lien : Acheter l’iPhone X chez Orange, Sosh, RED / SFR, Bouygues, Fnac, Darty, Cdiscount, Boulanger, RueDuCommerce – sinon, il vous faudra aller en Apple Store dès le 3 novembre. Possible que les opérateurs en proposent également ce jour là mais cela sera certainement très limité.