Voici des photos inédites de l’iPhone X capturées dans le Steve Jobs Theatre

Suite à la keynote, Apple a invité toute l’assistance dans une salle dédiée à la découverte et à la prise en main des nouveaux iPhone 8 / 8 Plus et iPhone X. Dans ce nouvel amphithéâtre baptisé Steve Jobs Theatre en l’honneur de son co-fondateur, et initiateur du projet de l’Apple Park, le silence avait alors laissé place au chahut des journalistes tentant de tester les nouveaux iPhone.

Pour notre plus grand bonheur, des photos ont été prises au moment le plus calme où la salle était vide de journalistes et où le silence était d’or. Cet espace est dépourvu de toute fioriture, et se veut simple et élégant à la fois, ce qui colle totalement aux habitudes d’Apple.

Présentés au bout de longues colonnes, les 6 iPhone X ont profité d’une parfaite mise en évidence, aussi bien pour admirer le tout nouveau design que pour prendre facilement des photos sous toutes les coutures.