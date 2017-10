iOS 11 continue de prendre le pas sur iOS 10

En l’espace d’une semaine, les données de Mixpanel nous montre qu’iOS 11 a progressé de quelques points pendant qu’iOS 10 en a perdu dans le même temps.

La semaine dernière, Mixpanel rapportait qu’iOS 11 était installé sur 48,5% des iPhone/iPad/iPod touch. Aujourd’hui, le taux d’adoption a grimpé à 52,42%, soit près de 4% en plus. Si le firmware poursuit son ascension, elle n’en reste pas mois très lente comparée à celle d’iOS 10 l’année dernière à la même période.

Plusieurs raisons peuvent être en cause. Tout d’abord, iOS 11 accuse d’un vrai problème d’autonomie sur certains iPhone, et nombreux sont les sites à en parler, comme iPhonote. Ajoutons à cela les autres problèmes de ralentissements et celui lié au clavier iOS, en plus des apps qui ne supportent pas encore iOS 11. Ces points négatifs sont importants aux yeux des utilisateurs dont beaucoup on fait marche arrière en restaurant leur iPhone sous iOS 10.3.3…en attendant de meilleurs jours.

À propos d’iOS 10. Sa part est loin d’être dérisoire puisque le firmware représente encore une part de 43,05%. Apple va bien entendu multiplier les mises à jour d’iOS 11 afin de corriger les différents bugs restants, et lui permettre d’attirer les utilisateurs. À ce jour, iOS 11 figure parmi les plus mauvaises mise à niveau qu’Apple ait proposé pour toutes les raisons évoquées plus haut. Mais il n’en reste pas moins doté de nombreuses nouveautés et fonctionnalités intéressantes. Seulement, les utilisateurs veulent plus de stabilité avant de franchir le pas. Il convient également que les développeurs fassent le nécessaire pour rendre leurs applications pleinement fonctionnelles avec iOS 11.

Rappelons qu’Apple travaille actuellement sur iOS 11.1 dont la troisième bêta est sortie hier soir. Nous avons d’ailleurs noté que l’autonomie avait été améliorée par rapport aux précédentes bêtas et versions d’iOS 11 – mais il y a encore des choses à faire à ce niveau. La version finale devrait sortir dans les prochaines semaines, tout dépendra de combien de bêtas il faudra à Apple pour parvenir à corriger tous les bugs.