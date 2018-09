Comment downgrader d’iOS 12 vers iOS 11

Comme chaque année, lors du lancement de la nouvelle version d’iOS, l’opinion est divisée. Parmi les utilisateurs, certains aiment les fonctionnalités introduites dans iOS 12, mais d’autres ressentent toujours le besoin de revenir en arrière. Voici comment downgrader dd’iOS 12 vers iOS 11 !

La procédure ne change pas des autres années. Pour l’heure, Apple autorise encore la restauration vers iOS 11.4.1 à l’aide d’iTunes, sauf pour les nouveaux iPhone XS et XS Max (et iPhone XR bientôt) lesquels ne sont compatibles qu’avec iOS 12 et versions ultérieures.

Comment rétrograder depuis iOS 12 vers iOS 11.4.1

Si vous faites parmi les nostalgiques d’IOS 11, voici un guide simple pour installer à nouveau iOS 11.4.1, à partir de n’importe quelle version d’iOS 12.

Tout d’abord, vous aurez besoin du fichier avec l’extension « .ipsw » qui correspdont à votre iPhonne/iPad/iPod touch. Vous pouvez le télécharger sur le site IPSW.ME

Appuyez sur iOS 11.4.1 et lancez le téléchargement.

Ensuite, ouvrez iTunes et connectez votre iPhone (de préférence en mode de récupération)

Une fois reconnu par votre PC ou Mac, maintenez la touche Maj ou Option (Windows ou MacOS), et appuyez en même sur Restaurer pour sélectionner le firmware tout juste téléchargé.

Confirmez pour lancer la restauration sur iTunes.

Attendez que l’opération soit terminée, et vous aurez un appareil comme neuf sous iOS 11.4.1 intégré

Petit détail : les sauvegardes iOS 12 effectuées avec iCloud ou iTunes ne seront pas utilisables pour configurer l’appareil avec iOS 11.4.1. Si, toutefois, vous avez toujours une sauvegarde sur iOS 11, vous pouvez la restaurer sans aucun problème.