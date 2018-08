L’activation de l’iPhone maintenant possible sans carte SIM !

S’agit-il d’un bug ou d’une volonté, difficile de le savoir, mais une chose est sûre, Apple permet désormais d’activer un iPhone sans avoir besoin de carte SIM.

Si jusqu’ici, il était obligatoire d’avoir une SIM (même non active), le YouTubeur Michael Billig a découvert que cette restriction a été levée avec la bêta 6 d’iOS 12. Mieux encore, cela fonctionne également avec les appareils sous iOS 11, nous l’avons encore testé en milieu d’après-midi sur un iPhone 7 Plus sous iOS 11.4.1.

La nouvelle est plus que bonne et ce, pour deux raisons. Tout d’abord, vous n’avez plus besoin de SIM pour activer un iPhone remis à zéro, par exemple pour une vente. Mais le plus intéressant concerne les projets d’Apple en la matière. Cette restriction maintenant levée nous laisse repenser à cette fameuse eSIM dont on a entendu parlé à de nombreuses reprises dans les rumeurs. Une eSIM est une carte SIM directement intégrée dans l’appareil, grâce à laquelle le propriétaire n’a plus qu’à choisir son forfait auprès d’un opérateur qui l’activera dans la foulée spécifiquement sur sa eSIM.

Pour l’heure, il est impossible de confirmer cette hypothèse tant qu’Apple n’aura pas fait d’annonce officielle, par exemple lors de la prochaine keynote dédiée aux nouveaux iPhone 2018. À ce sujet, précisons que les rumeurs évoquent une possible eSIM dans l’iPhone LCD de 6,1 pouces ou encore au support de la double SIM. Si l’on peut rien encore dire de concret par le moment, on peut penser qu’Apple prépare tout de même quelque chose à ce niveau.