Apple ne signe plus iOS 11.4.1, downgrade impossible vers iOS 11

Suite à la publication d’iOS 12.0.1 hier soir, Apple a arrêté de signer iOS 11.4.1, ce qui signifie que les utilisateurs iOS ne peuvent plus rétrograder d’iOS 12 à iOS 11.

Si vous n’étiez pas satisfait de votre expérience sur iOS 12, vous êtes désormais obligé de faire avec ce firmware lequel recevra encore plusieurs mises à jour pour le perfectionner.

Apple a pris cette habitude de ne plus signer les anciennes versions d’iOS, principalement pour forcer les utilisateurs d’iPhone et d’iPad à effectuer une mise à niveau vers les versions les plus récentes, car elles corrigent souvent les derniers bugs et autres vulnérabilité liée à la sécurité.

De nombreux outils de jailbreak dépendent de ces failles de sécurité, raison pour laquelle il est généralement conseillé aux jailbreakers de ne pas mettre à jour leur firmware, à moins qu’un jailbreak public ne soit déjà disponible. À ce sujet, le jailbreak iOS 12 a déjà fait parlé de lui récemment : Luca Todesco a réussi le jailbreak de l’iPhone XS Max.