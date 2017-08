Nouvelle prise en main de l’iPhone 8 dans ses trois possibles coloris [Vidéo]

Depuis quelques jours, nous avons vu apparaître sur la toile trois couleurs qu’Apple pourrait avoir sélectionné pour son futur iPhone 8. Il y a une version noire avec une façade noire, une version blanche et une bronze/cuivre dotées d’une façade blanche.

Le YouTubeur Danny Winget a qui l’on doit une première comparaison entre l’iPhone 8 et l’iPhone 7s Plus publiée hier dans ce post, revient avec une autre vidéo où il présente l’iPhone 8 dans les trois coloris cités plus haut. La version noire est celle où l’harmonie du design est maître mot, dans la mesure où tout est noir, ce qui permet notamment de ne pas voir les capteurs en façade.

En revanche, le rendu n’est pas du tout pareil sur les deux autres couleurs, blanche et bronze, où au contraire la façade blanche ne fait que renforcer la présence des capteurs. D’ailleurs, on notera tout comme Danny que la version bronze n’est vraiment pas du plus bel effet en l’état. Il faut néanmoins tenir compte qu’il s’agit de maquettes chinoises assez banales dans leur finition. Si la version cuivre/bronze/or (on ne sait pas encore comment Apple compte l’appeler) venait à sortir, espérons qu’elle sera bien meilleure. Pour information, il se dit que ces trois couleurs seront également disponibles sur les iPhone 7s et 7s Plus.

Évidemment, le rendu de ces maquettes est très loin des finitions d’Apple. On ne peut pas comparer un modèle factice à un vrai modèle sur ce point. Elles permettent simplement d’avoir un premier regard de ce qui semble se préparer pour la keynote du mois prochain, qui on le rappelle pourrait avoir lieu le mercredi 6 septembre.