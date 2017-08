La keynote iPhone 8 aurait lieu le mercredi 6 septembre

La date de ma keynote viendrait-elle d’être dévoilée ? C’est en effet possible ! L’utilisateur Instagram stevlocker a publié une nouvelle photo sur laquelle on peut lire « 27 jours », accompagnée des hastags #NextGeneration et #iPhoneBornUnderX.

Par un simple calcul, on comprend qu’il parle du mercredi 6 septembre. Cette date pourrait être possiblement celle de la keynote, dans le mesure où Apple avait présenté l’iPhone 7 aussi un mercredi l’an dernier.

Pour information, stevlocker, n’est autre que Steven Huon, un français travaillant indirectement pour le compte d’Apple. Il s’occuperait des contenus Apple Music et Apple TV. Il avait déjà publié la photo d’un prototype d’iPhone 7 l’an dernier que l’on a pu voir entre les mains de Jimmy Iovine bien plus tard dans une vidéo publicitaire.

Dans une autre publication récente de Steve, on découvre cette femme tenant un smartphone face à elle, comme pour prendre un selfie, ou encore pour utiliser la reconnaissance faciale. Peut-être un signe dans ce dernier cas…

Nous verrons si la date du 6 septembre se confirme pour la keynote. Si c’est le cas, Apple devrait envoyer les cartons d’invitations dans les prochains jours…