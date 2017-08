Prise en main de l’iPhone 8 et de l’iPhone 7s Plus en vidéo

La keynote Apple est imminente, plus que 3 semaines avant de découvrir officiellement les nouveaux iPhone 8, iPhone 7s et iPhone 7s Plus.

En attendant, on peut déjà se faire une première idée sur le design et les finitions des futurs iPhone grâce à deux nouvelles vidéos. Notez que seul l’iPhone 8 aura droit à la suppression du bouton Home physique. En revanche, les trois iPhone devraient être dotés d’un verre au dos pour rendre la recharge sans fil possible. À ce propos, il faudra probablement acheter le dock Apple séparément, il y a peu de chances que la firme de Cupertino l’inclut dans le pack.

Autre point intéressant, le pourtour en acier inoxydable serait lui aussi prévu sur les trois modèles. Reste maintenant à savoir si Apple proposera différents coloris pour ce dernier.