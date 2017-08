iPhone 8 : Apple confirme la recharge sans fil, le suivi pour le ski et plus encore

Le firmware du HomePod est de plus en plus bavard ! De nouveaux détails émergent sur les fonctionnalités de l’iPhone 8 qui aura bel et bien droit à la recharge sans fil, une supposée nouvelle interface pour les applications, en plus d’une nouvelle fonction liée au suivi pour le Ski sur Apple Watch.

En passant au crible le code du HomePod, certains développeurs ont non seulement trouvé des références à la recharge sans fil iPhone 8, mais aussi une possible fonction de recharge rapide, capable de recharger à 100% la batterie de l’iPhone plus rapidement que sur l’iPhone actuel.

Selon les dernières rumeurs, la recharge sans fil ne pourrait être utilisé qu’avec un accessoire Apple vendu séparément, et seulement après une mise à jour qui viendra quelques semaines après la sortie de l’iPhone 8.

Concernant l’interface, les applications devront être optimisées pour exploiter le nouvel écran OLED plus haut de 22%, mais sans aucun changement au niveau de la résolution en largeur par rapport à celle de l’iPhone 7.

De plus, l’iPhone 8 aura également une forme légèrement différente pour faire place à une zone fonctionnelle située en bas, où viendraient s’afficher différents raccourcis personnalisés en fonction des apps utilisées. Sur le haut, l’interface sera tout aussi particulière puisque l’écran laissera place à une petite zone où seront intégrés les différents capteurs (photo, proximité, haut-parleur…).

Enfin, le code du HomePod dévoile des détails d’une possible nouvelle fonction liée au Ski sur Apple Watch. Elle permettrait aux utilisateurs de suivre leurs activités, comme par exemple pendant une descente ski. Apple semblerait avoir une idée à ce sujet, si l’on se base sur le code ci-dessus. Et cela est tout fait possible puisque la montre d’Apple dispose de tous les capteurs nécessaires pour proposer de ce type de surveillance.