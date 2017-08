iPhone 8 aurait droit à une fonction « Tap to Wake » mais pas au Touch ID sous l’écran

Le dévelopeur Steve Throughton-Smith poursuit ses recherches dans le firmware du HomePod qu’Apple a relâché hier par erreur, et cela semble porter ses fruits.

Après y avoir trouvé une image confirmant le design de l’iPhone 8, Steve a découvert une fonction baptisée « Tap to Wake », laquelle permettrait à l’utilisateur de réveiller l’écran de l’iPhone par une simple tap.

Concept iPhone 8 de Martin Hajek

Touch ID ou pas Touch ID ?

En revanche, il semblerait que Touch ID ne trouve pas sa place sous l’écran. D’autres solutions existent comme l’intégration dans le bouton d’allumage, ou au dos sous le logo Apple…mais il parait peu probable que la firme de Cupertino le remplace par la reconnaissance faciale, ne serait-ce que pour les paiements via Apple Pay, le capteur Touch ID reste la meilleure solution.

Une nouvelle barre de statut ?

Autrement, Steve nous explique que la barre de status sera « beaucoup plus complexe et puissante ». Il pourrait même y avoir un peu d’interaction, chose qu’Apple ne propose pas nativement…mais que l’on peut avoir avec le jailbreak. Apple pourrait alors s’être inspirée des tweaks Cydia, et ce ne serait pas la première fois.

Le développeur a également trouvé quelques détails au sujet de la réalité augmentée, et de nouvelles fonctions pour la partie photo, ainsi qu’une trace du bouton Home virtuel identifié par la mention « home indicator ».

Petit à petit, l’iPhone 8 se dévoile avant la keynote, mais attendons l’annonce officielle d’Apple cet automne laquelle sera très intéressante.