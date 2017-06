Et encore un autre clone d’iPhone 8 présenté en photos !

L’iPhone 8 a encore eu droit à son clone après celui de la fin mai, où cette fois, les photos montrent une prise en main de l’appareil.

Si au premier abord, cet appareil ressemble à un iPhone, et éventuellement à un iPhone 8 basé sur les rumeurs, son design est bien trop proche de l’actuel iPhone 7 Plus. Et on peut espérer que pour les 10 ans de la gamme iPhone, Apple propose de totalement différent, que ce soit au niveau des lignes esthétiques, et surtout pas un capteur Touch ID placé au dos de l’appareil.

À ce sujet justement, plusieurs informations ont fuité ces dernières semaines, annonçant un Touch ID intégré directement dans l’écran OLED de 5,8 pouces qui devrait être monté sur l’iPhone 8.

Ce clone est tout simplement le résultat d’un fabricant chinois qui s’est amusé à faire un appareil certainement sous Android au apparences d’iPhone 8 avec son fameux double capteur photo à la verticale. Et on pourrait même dire qu’heureusement cet iPhone ne verra jamais le jour à la sortie des unies partenaires d’Apple.