iPhone 8, quand les clones chinois envahissent déjà la toile !

Ne vous méprenez pas, ce n’est pas le vrai iPhone 8 ! Et pourtant, ce clone chinois présente quelques détails présentés dans les rumeurs.

Tout d’abord, cet iPhone 8 dispose d’un immense écran sans aucun bouton physique en façade, et d’un double appareil photo à la verticale en dessous duquel se trouve le flash LED et le microphone. Seulement, il y a tout de même des contradictions avec les récentes fuites. Le Touch ID est ici placé au dos sous le logo Apple, alors que normalement il devrait prendre place sous l’écran OLED de 5,8 pouces.

Ces images dévoilées par Slashkleaks montre également un appareil aux finitions plus que douteuses, ne serait-ce que pour parler des bords de l’écran ou pire encore la présence des bandes blanches pour les antennes aussi bien en haut qu’en bas.

Pas sûr que cette maquette d’iPhone 8 reflète réellement ce que va présenter officiellement Apple à l’automne prochain. On pourrait même dire que c’est une grosse blague !

Il s’agit là sûrement d’un clone à moitié basé sur les rumeurs sorti tout droit d’une usine chinoise prête à vendre n’importe quoi, du moment que ça se vend. Et noter que ce genre de faux iPhone n’embarque pas le système iOS d’Apple, mais une pâle copie d’Android qui ne pourra jamais être mise à jour.

Alors si vous voyez des iPhone 8 en vente sur des différents sites comme AliExpress, Alibaba ou encore Ebay, vous pouvez être sûr que vous n’aurez pas ce que vous cherchez, et encore moins s’il est vendu plusieurs mois avant la sortie officielle de l’iPhone 8. De plus, les prix de ces clones d’iPhone tournent en moyenne entre 100 et 200€. Cela n’en vaut évidemment pas le coup, alors passez voter chemin très vite !