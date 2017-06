Une trace de l’iPad Pro 10,5 pouces par l’accessoiriste Anker sur Amazon

Depuis plusieurs mois, les rumeurs annoncent l’arrivée prochaine d’un iPad Pro 10,5 pouces, et d’une possible annonce officielle lors de la WWDC 2017 le 5 juin.

Si l’analyste Gene Munster estime à 10% de chance de voir la nouvelle tablette dans 3 jours, le fabricant d’accessoires Anker lâche une information plutôt étonnante sur Amazon. Il a en effet mis en vente une vitre de protection spécialement conçue pour cet iPad Pro 10,5″. Elle est proposée à 29,99€, sous la fiche suivante : « iPad Pro 10.5 en protection d’écran, Anker double Défense ® Premium Verre Trempé protection d’écran pour tablette avec écran Retina. »

Anker annonce même une disponibilité immédiate de la vitre avec une livraison pour le 7 juin, soit seulement deux jours après la supposée annonce officielle d’Apple.

Bien entendu, il peut s’agir d’un moyen de prendre les devants sur ses concurrentes, au risque de devoir rembourser les clients si le verre trempé n’a pas la bonne taille au final.

Reste maintenant plus qu’à prendre son mal en patience, en attendant la conférence dédiée aux développeurs qu’Apple tiendra ce lundi à 19h (heure française). Possible que le géant américain dévoile une nouvelle version de l’iPad Pro 12,9 pouces, de nouveaux MacBook Pro et son enceinte connectée Siri.