Finalement, l’iPad Pro 10,5 pouces a peu de chance d’être présent à la WWDC !

L’analyste Gene Munster a nouvelle fois frappé de ses prédictions à l’occasion de la conférence de lancement de la WWDC 2017 du 5 juin prochain.

Munster se veut très peu confiant à découvrir un iPad Pro 10,5″ à la keynote, pas plus de 10% de chance. En revanche, il estime à une chance sur deux de voir débarquer de nouveaux MacBook Pro dotés de puces Kaby Lake à 60% de chance de découvrir l’enceinte Siri.

Finalement, toutes les rumeurs qui se voulaient très rassurantes quant à l’arrivée de l’iPad Pro 10,5″, semblent aujourd’hui être remises en cause. Si la future tablette vient réellement à exister, il est très probable qu’il faille se montrer plus patient. Apple pourrait en effet n’en parler qu’à l’automne prochaine lors de la keynote de présentation de l’iPhone 8, iPhone 7s et 7s Plus.

Pur terminer, l’analyste est plus confiant que jamais quant aux futurs fonctions liées à la réalité augmentée pour l’Phone 8. Le géant californien a effectivement montrer dernièrement un très grand intérêt pour cette technologie, notamment à travers les déclarations de Tim Cook.

Nous verrons également plus tard si Apple a des projets pour la réalité virtuelle qui ne l’attire pas plus que ça pour le moment, car trop immersive.