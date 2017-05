iPhone 8 : voici le rendu de l’écran OLED en action sur toute la surface

Peu à peu, l’iPhone 8 dévoile tous ses secrets, et non sans être aidés par les nombreuses rumeurs et autres fuites de schémas. Elles nous permettent d’avoir une idée de ce que pourrait être le futur iPhone et ce, plusieurs mois avant son annonce officielle de cet automne.

Le leaker Benjamin Geskin propose justement un avant-goût du nouvel écran OLED qui normalement devrait occuper quasiment toute la face avant à l’exception d’une partie haute réservée aux capteurs et au haut-parleur. Il se base non seulement sur les récentes fuites mais également sur le modèle factice dévoilé il y a peu.

On peut également noter la disparition du bouton Home physique puisqu’Apple aurait fait le bon choix de l’intégrer directement dans l’écran. La reconnaissance d’empreintes pourrait même être fonctionnelle sur toute la surface de l’écran grâce à une technologie de balayage 3D !

Cet iPhone des 10 ans reprendrait en partie le design de l’iPhone 4/4s, remis au goût du jour, avec un pourtour en acier inoxydable et un dos en verre.

Toutes ces rumeurs en restent donc plus qu’à être confirmées par Apple, mais pour cela il va falloir montrer un peu de patience. La keynote iPhone 8 devrait avoir lieu à la mi-septembre…d’ici là d’autres fuites viendront alimenter les rumeurs.