iPhone 8, un Touch ID révolutionnaire avec une technologie de balayage 3D !

Pour le dixième anniversaire de la gamme iPhone, Apple pourrait bien avoir gratifier son futur iPhone 8 de nombreuses nouveautés, dont l’une concerne directement le capteur Touch ID.

La firme de Cupertino a en fait créé une technologie exploitant une série de transducteurs positionnés autour de la surface de l’écran. Ces derniers seraient capables de générer des ondes acoustiques. Ce nouveau Touch ID fonctionnerait tel un balayage 3D sur toute la surface de l’écran, et serait ainsi en mesure d’identifier l’empreinte digitale. C’est cette technologie mise au point par Apple qui pourrait alors être implémentée dans l’iPhone 8.

En résumé, l’iPhone 8 sera dépourvu de bouton Home physique, au profit d’un bouton virtuel et d’un Touch ID intégré à l’écran. Pour l’heure, on ne sait pas réellement si le capteur d’empreintes fonctionnera sur tout l’écran ou seulement sur la partie basse, aussi appelée « Zone fonctionnelle ». Selon les rumeurs, cette zone pourrait être également réservée à des raccourcis qui s’adapteraient selon l’application ouverte. Il est possible qu’elle puisse aussi avoir un rôle à peu près identique à la Touch Bar des derniers MacBook Pro 2016.

Si de tels changements sont prévus, alors l’iOS 11 pourrait lui aussi recevoir d’importants changements au niveau de l’interface. Rappelons d’ailleurs que la première bêta d’iOS 11 sera présentée dans quelques jours aux développeurs lors de la WWDC 2017 qui se déroulera à compter du 5 juin, jusqu’au 9 juin. Nous verrons à ce moment là si Apple aura réussi à proposer de vraies nouveautés, et pourquoi pas un peu plus d’options de personnalisation.

Pour en revenir à l’iPhone 8, sa présentation n’aura lieu qu’à automne prochaine, d’ici là nous devons donc nous contenter des rumeurs, et des sources assez bien informées. La keynote Apple sera l’occasion de voir si l’iPhone des 10 ans sera aussi bien, et aura autant d’innovations que certains concepts très alléchants vus ces dernières semaines.