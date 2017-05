iPhone 8 / 7s : la keynote aurait lieu le 17 septembre, et la commercialisation..?

Alors que plusieurs sources ont annoncé un possible retard du lancement de l’iPhone 8, le leaker Benjamin Geskin aurait eu vent des dates de la keynote et même de la commercialisation.

Selon ses sources, Apple organiserait sa plus importante keynote annuelle le 17 septembre pour présenter l’iPhone 8, mais également l’iPhone 7s et l’iPhone 7s Plus. Il avance même la date du 25 septembre comme la date possible de disponibilité, plus précisément celle de l’ouverture des pré-commandes.

Si Apple respecte ses délais, et si la production des écrans OLED avec l’intégration du Touch ID n’est pas en difficulté, alors il est en effet possible que les nouveaux iPhone 2017 soient annoncés le 17 septembre, suivi de la phase de préromane une semaine plus tard; Après, il est compliqué pour l’heure de savoir si les délais seront importants ou non.

Rappelons que le cabinet Cowen & Company croit pour sa part que l’iPhone 8 sera repoussé à octobre et disponible en très petites quantités.