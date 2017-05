iPhone 8 : lancement repoussé à octobre et en très petites quantités

Selon Cowen & Company, la production de l’iPhone 8 aurait pris trop de retard au point de retarder sa commercialisation à octobre, et encore, en très faibles quantités. Dans sa note destinée aux investisseurs, le cabinet explique que la principale raison de ce retard serait liée aux problèmes d’intégration du Touch ID dans l’écran OLED.

il précise au passage que le géant californien reste ferme sur sa décision de ne pas déplacer le capteur d’empreintes digitales au dos de l’iPhone 8, quand bien même cela résoudrait le problème de production.

Les analystes sont assez pessimistes au sujet de l’iPhone 8 qui pour eux ne verra le jour qu’en octobre, et encore il n’y en aurait pas pour tout le monde ! Apparemment, il faudrait attendre novembre pour la production de masse, et donc encore plus pour les livraisons.

Concrètement, l’iPhone 8 pourrait accuser quasiment de deux mois de retard avant d’être pleinement disponible. Cela ne devrait donc pas poser de problèmes pour la période de Noël, période à laquelle les produits Apple se vendent comme des petits pains.

Pour terminer, Cowen & Company confirment que l’iPhone 8 coûtera plus cher que l’iPhone 7, sans donné un ordre de prix. Toutefois, il se dit que l’iPhone 8 pourrait se vendre à un prix compris entre 870 $ et 1 070 $.

