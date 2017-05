iPhone 8, un prix compris entre 870 $ et 1 070 $ ?

Nombreuses rumeurs ont annoncé que l’iPhone 8 serait l’iPhone le plus cher jamais vendu par Apple, avec un prix de départ estimé à 1000 $. Toutefois, Steven Milunovich de UBS tient réitérer ses propos en affirmant que l’iPhone des 10 ans pourrait être vendu entre 870 $ et 1 070 $ selon les version de stockage.

Il avance même que les 1000 $ ne serait en fait qu’un prix moyen de l’iPhone 8, et non l’entrée de gamme comme d’autres sources l’ont affirmé précédemment. Steven pense au contraire qu’Apple fera le choix d’avoir un modèle d’iPhone 8 sous la barre des 1000 $ ne serait-ce que pour éviter de faire fuir la clientèle.

Évidemment, il s’agit là de prix (870 > 1070 $) sans les taxes, de fait ils seront plus élevés en Europe et ailleurs dans le monde. Steven croit que l’iPhone 8 représentera environ 45% des ventes d’iPhone en 2018, et prévoit une hausse de l’action AAPL de 165 $ à 170 $.

Selon nous, l’iPhone 8 pourrait débuter au-dessus des 800 € en France, en raison des nouveaux composants utilisés cette année.