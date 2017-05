iPhone 8, les moules sont déjà de sortie !?

Pas de répit pour les rumeurs sur l’iPhone 8, même le weekend ! En effet, des photos ont été publiées aujourd’hui lesquelles présentes les soit-disants moules du futur iPhone des 10 ans.

Attention tout de même, il semblerait que ces moules soient destinés à la conception des coques de protection, plutôt qu’au châssis de l’iPhone 8. On voit néanmoins que le double capteur photo est à la verticale, là celui de l’iPhone 7 Plus est à l’horizontale, comme l’annoncent les rumeurs depuis plusieurs semaines.

Au niveau des dimensions, l’iPhone 8 lequel aurait droit à un écran de 5,8 pouces, est ici légèrement plus grand que l’iPhone 7s, et bien plus petit que l’iPhone 7s Plus. D’ailleurs, ces deux derniers appareils pourraient être de la partie comme successeurs directs de l’iPhone 7 et 7 Plus. Visiblement, l’un et l’autre devrait garder une taille similaire que la précédente génération, et son double objectif à l’horizontale pour ce qui est de l’iPhone 7s Plus.

Une autre photo dévoile un nouveau schéma venant confirmer les précédentes révélations, dont celles citées plus haut, donc aucune surprises particulières.

Reste à savoir si ces photos sont authentiques, et si par ailleurs elles viennent ou pas d’un fournisseur d’Apple ou tout simplement d’un accessoiriste chinois qui aurait fabriqué ses moules en se basant tout simplement sur les schémas déjà fuités sur la toile ces derniers jours..?

[Source]