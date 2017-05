L’iPhone 8 a déjà droit à des copies chinoises avant sa version officielle !

L’iPhone 8 est en ce moment au cœur de toutes les rumeurs, assez pour que les fabricants chinois s’attardent à créer des copies basées sur les différentes fuites dont les schémas. C’est une pratique assez courante puisque chaque année on y a droit, et elles proviennent très généralement de Chine.

Malgré le soin apporté, ces clones sont pourvus du capteur Touch ID au dos, ce qui ne semble pas être l’option adopté par Apple sur le vrai iPhone 8. Selon plusieurs sources, le capteur d’empreintes sera directement intégré à l’écran OLED, ce serait d’ailleurs l’un des problèmes majeurs dans la production, qui pourrait même retarder le lancement de l’iPhone 8.

Autres erreurs, celles du flash LED et du microphone situés sous le double objectif à la verticale alors qu’ils devraient prendre place entre les deux APN.

Quant à l’écran, il se dit que la forme pourrait être différente sur le haut avec un petit décroché pour accueillir les capteurs, la caméra FaceTime et le haut-parleur. Or, ici la façade se présente un peu comme un LG G6 avec des bords plus fins que sur un iPhone 7 Plus par exemple.

Dans tous les cas, si ce genre de copies peut se vendre, nous vous conseillons de vous en tenir très…mais alors très loin, car ce sont des appareils très peu fiables dans tous les sens du terme : batterie incroyablement mauvaise avec une automne d’à peine une demi journée, des composants tout aussi peu fiables, une qualité d’image loin des standards actuels, et une garantie inexistante. Par expérience, nous pouvons vous certifier qu’un tel smartphone tiendra à peine quelques mois…et avec beaucoup de chance ! Et évidemment, il ne s’agit en aucun cas d’une version iOS dans l’appareil, mais d’une vulgaire version d’Android que vous ne pourrez jamais mettre à jour.

On vous passe tous les mauvais points, on y passerait la nuit. Mais vous l’aurez compris, si vous voulez un iPhone, optez pour un modèle authentique, c’est un vrai conseil !