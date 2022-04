Sonic arrive sur Apple Arcade ce week-end, avec une nouvelle version de Sonic Dash.

Sonic Dash+ est un coureur infini 3D. Le jeu original est disponible sur l’App Store depuis plus de quatre ans, mais le nouveau titre sera exempt de publicités et d’achats intégrés. De plus, Sonic Dash+ pourra également être joué hors ligne.

Coming Soon to Apple Arcade: Sonic Dash+

Get ready to snatch those shimmering golden rings!

Join #Tails, #Knuckles, and of course #Sonic, in this blazing-fast runner on Friday.

⏰ Set a reminder for when it’s available: https://t.co/xm2lfodXUU pic.twitter.com/Ti9qHH4sWP

— Apple Arcade (@AppleArcade) April 5, 2022