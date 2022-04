Un iPhone a sauvé la vie d’un snowboarder britannique après sa chute dans une crevasse lors d’un hors-piste dans les Alpes.

Tim Blakey a posté l’histoire sur Instagram, accompagnée d’une photo avec l’un de ses sauveteurs. Le snowboardeur a déclaré qu’il ne pourra jamais remercier assez les services de secours suisses, mais il « remercie » également la fonction d’urgence de son iPhone grâce à laquelle il a pu demander de l’aide.

« Michael et son équipe m’ont littéralement sauvé la vie. Je n’ai toujours aucune idée de comment le remercier ainsi que les services de secours suisses, mais je vous assure que j’y travaille. Peut-être que la première étape consiste à faire prendre conscience du travail incroyable que ces gars font dans les montagnes et à aider les autres à ne pas être aussi négligents que moi.

Je fais du snowboard depuis 17 ans et je passe beaucoup de temps seul et en hors piste. Plus jamais seul. Peu importe à quel point vous pensez être expérimenté, ce n’est pas une blague. J’étais attiré par un faux sentiment de sécurité qui m’a également conduit à être très superficiel quant à la recherche d’endroits pour faire du snowboard […]

Le dernier merci va à Apple, en effet grâce à 5 clics sur le bouton d’alimentation de l’iPhone j’ai pu activer les services d’urgence. C’est particulièrement utile lorsque vous vous retrouvez avec un écran gelé, une connexion 3G et seulement 3% de batterie, le tout à 5 mètres sous la glace. »

Blakey a également publié une photo de la crevasse après son sauvetage. Il avait été piégé à l’intérieur, avec des murs de glace qui l’empêchaient de se libérer. Après cette mésaventure, il s’est promis de ne plus jamais faire de snowboard seul et de toujours analyser correctement les zones avant de sortir des pistes.