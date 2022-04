Un nouveau rapport de DigiTimes confirme le rapport de Mark Gurman sur le lancement d’un nouveau MacBook Air au second semestre 2022.

Le nouveau MacBook Air devrait donner un nouvel élan aux ventes de notebooks Apple, après le grand succès du dernier MacBook Pro. Au passage, ce modèle est conçu pour la plupart des gens qui n’ont pas de besoins particuliers en termes de performances.

Le MacBook Air 2022 devrait intégrer un écran de 13,6 pouces légèrement plus grand que le modèle actuel de 13,3 pouces, une puce M2 à 8 cœurs et des GPU à 9 et 10 cœurs. L’affichage ne sera pas du type mini-LED, le MacBook Air 2022 ne devrait donc pas intégrer la technologie ProMotion.