Angry Birds est l’un des jeux mobiles les plus populaires de tous les temps, avec plusieurs versions publiées depuis 2009. Maintenant, Rovio a décidé de ramener le titre original sur l’App Store avec un nouveau moteur Unreal et aucun achat intégré.

Le jeu a été entièrement reconstruit avec le moteur Unreal pour une expérience plus optimisée sur différents appareils et plates-formes. Cependant, Rovio garantit que chaque aspect du jeu Angry Birds original a été préservé.

« Lors de la reconstruction d’Angry Birds, nous avons pris soin de préserver l’ambiance du jeu original », explique le producteur exécutif, Sami Ronkainen. « Nous savons que nos fans sont un groupe passionné et seront capables de repérer même de petites différences. Faire correspondre le gameplay et l’apparence du jeu avec l’original était la clé ».

Le nouveau remaster est basé sur la version du jeu qui était disponible sur l’App Store en 2012, avant qu’il ne soit retiré de la plateforme quelques années plus tard. En 2019, Rovio a supprimé le premier jeu Angry Birds de l’App Store car il n’était plus compatible avec les nouveaux appareils.

La survie des oiseaux déchaînés est en jeu dans ce titre, et vous devrez vous venger des cochons gourmands qui ont volé leurs œufs. Vous pourrez utiliser les pouvoirs uniques de chaque oiseau pour détruire les défenses des cochons. Angry Birds propose un gameplay basé sur la physique et des heures de valeur de rejouabilité. Chaque niveau nécessite de la logique, des compétences et de la force pour être résolu.

La chose intéressante à propos de cette nouvelle version est que, contrairement aux autres jeux Angry Birds, la société a décidé de revenir à ses racines en proposant un titre sans achats intégrés.

Angry Birds Classic est désormais disponible sur l’App Store au prix de 0,99€. Rappelons qu’il y a quelques mois, Rovio a sorti Angry Birds Reloaded exclusivement sur Apple Arcade, qui est également une version remasterisée du jeu original, mais avec de nouveaux personnages et des niveaux supplémentaires.