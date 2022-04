Apple a annoncé que le documentaire sur la star émergente du basket-ball Makur Maker fera ses débuts le vendredi 22 avril exclusivement sur Apple TV+.

Le documentaire s’intitule « The Long Game: Bigger Than Basketball » et les cinq parties seront disponibles le premier jour. Le documentaire est un regard intime sur la vie de Makur Maker en tant qu’étudiant athlète rêvant d’atteindre la NBA, alors que des défis physiques inattendus et une pandémie mondiale menacent sa carrière universitaire. Curieusement, le même jour, le documentaire sur Magic Johnson, intitulé « They Call Me Magic » fera également ses débuts.

Toujours sur Apple TV+, la société a dévoilé la bande-annonce de « It’s the Small Things, Charlie Brown« , un nouveau spécial sur « Peanuts » qui sera diffusé sur Apple TV+ pour célébrer le Jour de la Terre en 2022.

Le nouveau spécial « Charlie Brown » sera disponible en streaming le 15 avril, une semaine avant le Jour de la Terre, qui a lieu le 22 avril. Dans cette émission spéciale, la sœur de Charlie, Sally Brown, interrompt un match de baseball lorsqu’elle voit un petit pissenlit pousser sur le terrain. Malgré toutes les pressions de tout le monde autour d’elle, Sally insiste pour protéger la fleur.

Ce n’est pas un hasard si le spécial a quelque chose à voir avec le baseball, qui fera ses débuts sur TV+ au mois d’avril. La nouvelle spéciale présente une chanson originale écrite spécialement pour le série par l’auteur-compositeur-interprète Ben Folds.