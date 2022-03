Au fil des ans, Apple a introduit des tonnes d’innovations matérielles et logicielles dans les iPhone. Certaines sont indispensables et nous les utilisons pratiquement tous les jours, d’autres ont été complètement oubliés. Parfois, même Apple.

L’un des points communs de ces cinq fonctionnalités oubliées sur l’iPhone est qu’Apple les a présentées avec beaucoup d’emphase, avant de se rendre compte que la plupart des utilisateurs (pas tous, bien sûr !) ne les ont jamais utilisées plus de cinq minutes pour les essayer.

Commençons par 3D Touch. En fait, cette fonctionnalité a été très appréciée par une petite partie des utilisateurs et j’aimerais aussi qu’elle revienne sur les derniers iPhone. Malheureusement, la grande majorité des utilisateurs l’ont complètement oubliée, à tel point qu’Apple ne l’a plus intégré sur les récents iPhone. Personnellement, je l’ai utilisé pour effectuer diverses actions rapides sans avoir à ouvrir l’application ou dans des applications spécifiques telles que Safari pour prévisualiser une page ou dans Messages et Photos. La plupart de ces actions peuvent maintenant être effectuées, mais sans retour tactile.

La deuxième fonction oubliée est celle d’Animoji. Aujourd’hui, nous les connaissons sous le nom de Memoji, mais très peu de gens les utilisent comme réactions dans des messages ou, pire encore, pour créer de petites vidéos à partager peut-être sur les réseaux sociaux. Entre autres choses, Apple a été copiée par d’autres entreprises aux fonctions similaires, qui ont toutes fini dans l’oubli.

Maintenant, nous débloquons un souvenir avec le mot SLOFIE ! Qui d’entre vous s’en souvient ? En pratique, c’est le terme inventé par Apple lors de la présentation de l’iPhone 11 pour présenter les vidéos au ralenti capturées avec la caméra frontale. L’un d’entre vous en a-t-il déjà utilisé ?

En remontant le temps jusqu’à 2016, il faut retenir la présentation d’un nouvel App Store, celui d’iMessage. Le problème c’est qu’aujourd’hui ça ne sert vraiment à rien sauf à acheter quelques autocollants.

La dernière fonction oubliée est celle des App Clips. Ce sont de petites versions des applications originales, permettant aux utilisateurs d’essayer certaines fonctionnalités sans avoir à télécharger ou installer une application par exemple. Encore une fois, la propagation était très limitée.

Et vous, ajouteriez-vous quelque chose à cette liste ?