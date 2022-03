Les trois premiers épisodes de la série « Pachinko – Korean Wife » sont disponibles dès aujourd’hui sur Apple TV+.

Pachinko est basé sur le roman de Min Jin Lee de 2017. La série suit l’histoire d’une famille d’immigrants coréens sur quatre générations, capables de quitter leur patrie pour suivre la voie du succès avec beaucoup de difficulté.

Les trois premiers épisodes sont disponibles sur Apple TV+, tandis que les autres seront diffusés chaque semaine chaque vendredi.