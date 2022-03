Apple se prépare à améliorer la plateforme Podcast avec de nouveaux outils d’analyse et des fonctionnalités supplémentaires pour les créateurs qui souhaitent profiter des opportunités des abonnements payants.

À partir du mois prochain, tous les créateurs pourront afficher les statistiques des abonnés dans Apple Podcasts Connect, comme l’a confirmé Apple :

« À partir de l’onglet Analytics, les créateurs pourront voir les abonnés par émission et mesurer facilement ces mesures. Après avoir sélectionné une émission, ils peuvent rapidement voir le nombre de nouveaux abonnés gagnés au cours de la dernière semaine, du dernier mois, des 60 derniers jours et pour toujours.

Ils peuvent également voir la mesure du temps d’écoute en pourcentage de ceux qui suivent et ne suivent pas l’émission. En naviguant dans le menu Tendances, les créateurs peuvent afficher un graphique des abonnés au fil du temps et le nombre d’abonnés gagnés ou perdus un jour spécifique ou pendant une plage spécifique. »

Les créateurs pourront également personnaliser les bannières proposant un abonnement, permettant différents messages pour différentes diffusions.

Rappelons qu’Apple a introduit les podcasts par abonnement en 2021, permettant aux créateurs de proposer des versions sans publicité et du contenu réservé aux abonnés. À partir d’aujourd’hui, tous les créateurs inscrits au programme Apple Podcasters peuvent demander des conseils directs à l’équipe Apple Podcasts pour augmenter rapidement leur adhésion.

« Notre équipe mondiale peut aider les podcasteurs à créer une chaîne, à configurer leur calendrier d’abonnement, à en savoir plus sur les meilleures pratiques d’abonnement, à comprendre les rapports d’abonnement, et plus encore. Les créateurs peuvent également demander de l’aide pour transférer la propriété d’un podcast, créer un épisode et soumettre une émission. »

Enfin, les podcasts Apple prennent désormais en charge les fichiers mp3 et les fichiers WAV et FLAC pour le streaming audio des abonnés, ce qui permet aux créateurs non techniques de créer et de télécharger des programmes encore plus facilement.