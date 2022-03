Apple a supprimé la possibilité d’acheter et de louer des séries et des films dans l’application Apple TV sur Android TV et Google TV.

Avec la dernière mise à jour, les utilisateurs qui utilisent l’application Apple TV sur Android TV et Google TV ne peuvent plus acheter ni louer de contenu sur l’iTunes Store. De plus, Apple a également supprimé l’accès à Apple TV+.

L’application Apple TV est disponible sur certains appareils Android tels que Nvidia Shield et Google Chromecast, mais la dernière mise à jour a supprimé plusieurs fonctionnalités obligeant les utilisateurs à acheter ou à louer du contenu sur l’iTunes Store à partir d’un autre appareil, puis à le visualiser sur Android TV et Google TV.

Les boutons d’achat et de location de contenu ont été remplacés par un nouveau bouton « Comment regarder », qui invite les utilisateurs à « acheter, louer ou s’abonner dans l’application ‌Apple TV‌ sur iPhone, iPad et autres appareils de streaming ». Les achats et locations précédents initiés dans l’application ‌Apple TV‌ pour Android TV et Google TV continuent d’être disponibles, du moins pour le moment.

Évidemment, les utilisateurs se plaignent de cette nouvelle, à tel point que de nombreuses personnes conscientes de la nouvelle limitation évitent de mettre à jour l’application Apple TV sur les appareils concernés.

Certains pensent qu’Apple a peut-être abandonné la fonctionnalité pour éviter la commission de 30% de Google sur les achats intégrés. Rappelons que tous les achats intégrés à la télévision n’étaient pas couverts par la commission, mais il est possible que Google ait introduit de nouvelles conditions, incitant Apple à limiter l’application.

Le changement semble également inclure les téléviseurs intelligents qui exécutent Android TV et Google TV de manière native, tels que certains modèles Sony Bravia, mais d’autres téléviseurs intelligents avec l’application « Apple TV » ne semblent pas être affectés.