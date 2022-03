L’Union européenne est prête à introduire une nouvelle législation qui pourrait affecter de manière significative le fonctionnement de l’App Store en Europe.

Comme le rapporte le Wall Street Journal, la loi sur les marchés numériques est en cours d’élaboration depuis un certain temps et la version finale pourrait permettre le chargement latéral et des options alternatives de magasin d’applications. Apple pourrait donc être contraint d’autoriser les clients en Europe à télécharger des applications en dehors de l’App Store et de donner aux développeurs la possibilité d’activer des systèmes de paiement intégrés tiers.

Le non-respect de la loi pourrait coûter à Apple des dizaines de milliards de dollars. Les critiques d’Apple et de ses dirigeants publiées ces derniers mois n’ont servi à rien, étant donné que l’UE n’a pas voulu entendre les raisons.

Dans sa dernière déclaration il y a quelques heures, Apple partageait à nouveau ses inquiétudes :

« Les gouvernements et les agences internationales du monde entier ont explicitement découragé les exigences de chargement latéral, ce qui paralyserait les protections de confidentialité et de sécurité auxquelles les utilisateurs s’attendent. »

Les responsables européens n’ont pas été affectés par les arguments d’Apple en matière de confidentialité et de sécurité et, en juillet, la chef de la concurrence numérique de l’Union européenne, Margrethe Vestager, a déclaré qu’Apple ne devrait pas utiliser ces excuses pour restreindre la concurrence.

Pour le moment, cependant, les détails techniques manquent, de plus le projet de loi devra également être approuvé par les États membres et ne pourrait entrer en vigueur qu’en 2023.