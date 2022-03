La mise à jour 15.4 pour Apple TV et HomePod est disponible depuis quelques instants avec diverses améliorations pour tous les utilisateurs.

Après plusieurs semaines de tests bêta, Apple a publié tvOS 15.4 et HomePod 15.4. Les deux mises à jour se caractérisent, tout d’abord, par une meilleure configuration réseau qui permet aux utilisateurs d’utiliser un iPad ou un iPhone pour connecter Apple TV et HomePod à des réseaux WiFi nécessitant plusieurs étapes d’authentification.

Pourtant, Apple TV bénéficie de la nouvelle fonctionnalité « Up Next » qui affiche la file d’attente de lecture directement à partir du lecteur vidéo en cours de lecture. Ce faisant, les utilisateurs pourront choisir le contenu à regarder plus tard sans avoir à quitter la fenêtre de lecture. Les commandes dédiées à Space Audio sur Apple TV sont également améliorées. HomePod et Apple TV peuvent alors compter sur une nouvelle voix non binaire de Siri en langue américaine.

Les mises à jour sont disponibles en téléchargement directement depuis l’Apple TV et le HomePod et peuvent être téléchargées et installées immédiatement.