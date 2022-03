JustWatch a partagé des données sur les services de streaming vidéo les plus consultés et utilisés par les utilisateurs.

Au cours des 12 derniers mois, Apple TV+ a connu une baisse significative en septembre, puis est lentement remontée à une part de marché de 5,6%. Disney+, qui est né pratiquement avec le service Apple, a réussi à gagner une bonne partie des utilisateurs et à enregistrer une part de 17,6% en février 2022.

Le service HBO Max est celui qui a le plus progressé au cours de l’année, malgré une baisse ces derniers mois, principalement grâce au lancement de son service en Europe. Peacock et Peacock Premium n’ont pas suscité beaucoup d’intérêt, tandis que Netflix et Amazon Prime partagent l’essentiel des chances.

Selon JustWatch, Apple TV+ pourrait bientôt dépasser HBO Max à l’échelle mondiale.