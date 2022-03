Bonne nouvelle, Apple Arcade s’enrichit aujourd’hui d’un nouveau jeu, il s’agit de l’excellent Monument Valley 2+.

Dans ce jeu, vous devrez guider mère et fille dans leur voyage à travers une architecture magique, découvrir des chemins illusoires et résoudre des énigmes tout en apprenant les secrets de la géométrie sacrée. Monument Valley 2+, la suite du jeu qui a remporté le prix Apple Game of the Year 2014, présente une aventure sans précédent dans un monde au design fascinant.

Votre objectif sera donc d’aider Ro à enseigner à sa fille les mystères de la Vallée, à explorer des paysages incroyables et à manipuler l’architecture pour les guider tous les deux dans leur voyage. Les graphismes s’inspirent d’un mélange de styles architecturaux, de mouvements artistiques et d’influences individuelles convertis en différentes structures géométriques.

Monument Valley 2+ est disponible pour tous les abonnés Apple Arcade.