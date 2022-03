En 2019, Apple a lancé la campagne amusante « Apple at Work » soulignant comment les utilisateurs professionnels peuvent tirer parti des iPhone, iPad et Mac. Un an plus tard, une nouvelle vidéo reflète le même thème.

Dans « Escape from the office », les protagonistes sont les employés qui travaillent à domicile en raison de la pandémie. Chacun décide de quitter l’entreprise pour laquelle il travaille et de fonder sa propre startup pour créer un cabas renforcé pouvant remplacer deux sacs normaux et plus respectueux de l’environnement.

Dans la vidéo, Apple montre avec bienveillance comment ses produits sont également parfaits pour le travail à domicile, y compris le partage de mots de passe Wi-Fi via les fonctions AirDrop, Group FaceTime, Siri et AR. La société fait également la promotion de sa plate-forme Apple Business Essentials, qui combine la gestion des appareils, l’assistance 24h/24 et le stockage iCloud d’entreprise pour les entreprises comptant jusqu’à 500 employés. De plus, la vidéo contient des références à la populaire émission Apple TV+ Ted Lasso.

À la fin de l’histoire, la startup réussit à créer le « BetterBag », qui capte l’attention de son ancien patron, semble-t-il.

« Le matériel, les logiciels et les services d’Apple fonctionnent ensemble pour donner à vos employés la puissance et la flexibilité nécessaires pour tout faire, que vous dirigiez une startup ou une entreprise mondiale. Découvrez comment quatre inadaptés transforment une idée brillante en une petite entreprise en plein essor grâce à la puissance d’Apple. »

Voici la vidéo complète de 9 minutes :