Les premiers benchmarks de l’iPhone SE 3 nous indiquent que l’appareil offre des performances similaires à celles de l’iPhone 13.

Le test Geekbench est un outil qui vous permet de comparer les performances des smartphones et d’autres appareils. L’iPhone14.6 (qui identifie l’iPhone SE 3) a obtenu un score de 1695 en monocœur et un score de 4021 en test multicœur.

À titre de comparaison, l’iPhone 13 mini a un score monocœur de 1686 et un score multicœur de 4489. De plus, les tests confirment que le nouvel iPhone SE dispose de 4 Go de RAM, soit un de plus que le modèle précédent. Le GPU de la puce A15 Bionic fait également le lien entre l’iPhone SE 3 et l’iPhone 13, tandis que l’iPhone 13 Pro dispose d’un cœur supplémentaire pour le GPU.

Le nouvel iPhone SE 2022 sera disponible à partir de vendredi en précommande et officiellement lancé le 18 mars 2022.