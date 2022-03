Selon l’analyste Ming-Chi Kuo, Apple travaille sur la nouvelle génération de MacBook Air avec un design repensé et une puce M1.

Selon Kuo, le prochain MacBook Air n’aura pas la puce M2, mais présentera un design complètement repensé avec plus d’options de couleurs. L’analyste confirme également que le nouvel ordinateur portable sera présenté à la fin de l’année, conformément à ce qui a été dit par d’autres rumeurs ces dernières semaines. De plus, le MacBook Air 2022 ne devrait pas avoir de dalle mini-LED, capable d’offrir des contrastes plus élevées et des noirs plus profonds.

Le MacBook Air actuel est disponible en argent, gris sidéral et or, de sorte que la prochaine génération aura probablement les mêmes couleurs que les derniers appareils d’Apple, qui incluent Starlight, Midnight et Purple, mais il n’y a pas encore de confirmation.

Quant à la puce qui alimentera le nouveau MacBook, Kuo dément d’autres rumeurs et affirme que cette machine portable n’intégrera pas le processeur M2. Apple devrait continuer à utiliser une version mise à jour de la famille M1 avec un GPU plus puissant.

La production de masse devrait démarrer au deuxième ou troisième trimestre 2022.