Si vous avez raté l’événement Peek Performance d’hier, sachez qu’Apple a désormais mis en ligne la rediffusion complète de l’event sur YouTube. Á cette occasion, Cupertino a officialisé plusieurs nouveaux produits très intéressants.

Vous souhaitez revivre toutes les émotions de l’événement ? Eh bien, la firme de Cupertino a déjà mis à disposition la réplique complète, disponible sur YouTube et sur le site officiel d’Apple. Lors de l’événement, le nouvel iPhone SE 3 mis à jour avec la 5G et l’iPad Air 5 avec puce M1 ont été dévoilés, ainsi que le tout nouveau Mac Studio avec l’écran Studio Display. Comme toujours, nous vous rappelons que sur les pages d’iPhonote, vous pouvez trouver tous nos articles et aperçus sur les produits dévoilés par Apple lors de l’événement.

Quel produit vous a le plus impressionné ? Faites le nous savoir dans les commentaires