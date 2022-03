La version 2.0.0 de l’application Nintendo Switch Online est disponible sur l’App Store, grâce à laquelle vous pouvez gérer votre profil et d’autres dynamiques de console en ligne.

En 2017, Nintendo a lancé l’application Nintendo Switch Online sur iOS et Android. Au début, l’application était vraiment peu utile, car elle ne proposait que le chat vocal (mais beaucoup préféraient utiliser des services alternatifs comme Discord) et les statistiques de Splatoon 2. Quelques mises à jour mineures sont arrivées depuis, mais la version 2.0.0 disponible aujourd’hui intègre enfin des nouvelles bien plus utiles pour ceux qui ont un compte Nintendo et une console Switch.

En plus d’un nouveau design, l’application vous permet désormais de voir quels amis sont en ligne et à quoi ils jouent, de modifier vos paramètres de statut en ligne (en choisissant si et qui l’afficher), de voir votre code ami et plus encore. Par exemple, si votre ami joue à un jeu spécifique, vous pouvez cliquer sur l’icône pour ouvrir la carte de ce titre sur la boutique en ligne. Dommage que, pour le moment, on ne puisse pas voir l’historique de jeu de ses amis, car l’application ne répertorie que le titre auquel ils jouent actuellement et combien de temps ils ont passé sur ce jeu.

L’application est disponible gratuitement sur l’App Store.